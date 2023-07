Passaporti: Ritardi nelle consegne a Legnano - Cosa Fare?

È caos per rinnovare o richiedere il passaporto al commissariato di Legnano. Colpa di una richiesta spropositata rispetto al passato e ai pochi impiegati disponibili per il disbrigo delle pratiche. In queste ore a Legnano stanno consegnando i passaporti di chi ha in mano il tagliando di ritiro prima del 21 aprile. Complice forse il post pandemia, i tempi di attesa e il meccanismo di prenotazione sono diventati una vera prova di pazienza. Solitamente dopo aver compilato formulari on-line, si accede al livello "prenota l’appuntamento", senza possibilità di modificare la scelta del commissariato di competenza. A Legnano l’appuntamento di solito varia da quattro a sei mesi. In tutta la provincia di Milano le attese sono tra i tre e gli otto mesi.

Qualche settimana fa non c’erano più persino i passaporti, terminati, ancora tutti da stampare da parte del ministero. Ma ancora, alle cause si è aggiunta la Brexit. Il numero di richieste per potersi recare nel Regno Unito, soprattutto per la quantità di voli a basso costo presenti, è molto elevato. Ad aggravare la situazione, contribuisce l’aspetto burocratico e procedurale per il rilascio del passaporto, che sul mipg risulta essere sempre più macchinoso, poiché l’operatore, dopo aver acquisito la pratica, deve anche scansionarla e in questo modo la procedura di valutazione diviene molto più lunga.

La polizia di Legnano sta facendo tutto il possibile, nonostante i sovraccarichi di lavoro, per soddisfare le richieste. Oltre agli appuntamenti da agenda, ci sono da evadere altre centinaia di richieste d’urgenza per motivi di salute, di lavoro, di studio, ma anche e soprattutto per motivi di turismo. Mai ovviamente come nei mesi estivi.

Ch.S.