Pasqua da tutto esaurito nei b&b della provincia

È stata una Pasqua da tutto esaurito nei bed and breakfast della provincia di Varese. Pienone in quasi tutte le strutture del territorio, dai laghi fino alle città. Il miglior inizio per la stagione turistica del varesotto, che punta a superare i dati record del 2019, con 2,3 milioni di pernottamenti. Nel 2022 sono stati 2 milioni: quest’anno si vuole crescere ancora. Le premesse sono dunque ottime, come emerge dal polso della situazione per voce di Alfredo Dal Ferro, presidente dell’associazione BBVarese, che ha fatto il punto con i circa 150 soci che gestiscono strutture sul territorio. "Sta andando veramente alla grande - commenta - ci sono state tantissime prenotazioni per Pasqua e anche per il Salone del Mobile". Oltre a feste e ponti in questo periodo infatti sono gli eventi ad attirare turisti e ospiti, tra cui il celebre appuntamento milanese che porta visitatori anche in provincia, dove si trovano prezzi più bassi e comodi collegamenti in treno per raggiungere la fiera. Diverse strutture sono già full anche a maggio e oltre. "Molti b&b hanno addirittura già le prenotazioni per tutta l’estate e alcuni sono veramente completi", sottolinea Dal Ferro. A Gavirate ad esempio sono previsti numeri superiori al pre-Covid. Diverse prenotazioni anche a Luino, con tedeschi, olandesi, francesi, australiani e italiani. Estate quasi al completo a Besozzo e Leggiuno. In Valcuvia, Valceresio e Valganna la permanenza media è di 5 giorni, con prevalenza di nordeuropei, svizzeri e francesi. Bene anche Varese città. In tutta la provincia, Lago Maggiore e Malpensa a parte, ci sono molte prenotazioni quando i comuni organizzano eventi culturali o sportivi di valenza interregionale, nazionale o internazionale. Nei piccoli centri ci sono soprattutto passaggi di una o due notti di turisti nordeuropei in transito verso centro e sud Italia.

Lorenzo Crespi