Parcheggi per i dipendenti. La soluzione sembra vicina. Stato d’agitazione sospeso

È ancora da risolvere il problema dei parcheggi per i dipendenti comunali, che fino a qualche settimana fa potevano lasciare l’auto gratuitamente nell’area dietro l’ex Calzaturificio Borri, dove sta per essere avviato il cantiere per realizzare il progetto di housing sociale, in via Biancardi. Tuttavia da parte dell’amministrazione comunale è arrivato un segnale alle organizzazione sindacali, pronte a dichiarare lo stato d’agitazione, al momento congelato: sul tavolo la soluzione proposta, 90 posti nei parks più vicini a Palazzo Gilardoni, alla quale sta lavorando l’assessore al Personale Mario Cislaghi. "Apprezziamo il passo compiuto dall’amministrazione – dice Angiolino Liguori, sindacalista di Csa –: è stato compreso lo stato di disagio dei dipendenti che ogni giorno sono alle prese con il problema del parcheggio. Un problema che si riflette poi sui cittadini: se i dipendenti utilizzano gli stalli in prossimità del Comune, si creano difficoltà all’utenza che deve raggiungere gli uffici, quindi bene l’impegno espresso a trovare la soluzione, noi al momento continuiamo a monitorare la situazione, restiamo in attesa di conoscere nei dettagli come sarà definita la proposta. Non bisogna perdere tempo, serve subito la soluzione".

Sono 170 i dipendenti comunali che quotidianamente, non avendo più a disposizione l’area in via Biancardi, devono cercare un parcheggio e non è certo praticabile l’ipotesi che possano utilizzare gli stalli regolati dalla sosta oraria. Fa rilevare Liguori: "Vuol dire che ogni ora dovrebbero chiedere l’autorizzare ad uscire per sistemare il disco orario, creando anche interruzione nei lavori in ufficio". Intanto, in attesa della soluzione, per i sindacati resta sul tavolo, accanto ai 90 posti dell’amministrazione, che comunque non sarebbero sufficienti, la proposta avanzata al Comune di mettere a disposizione l’area contigua al parcheggio Landriani. Ma da risolvere, fa rilevare Liguori, c’è anche un altro problema, che si trascina da anni, anzi "da troppo tempo, la carenza di personale: al momento sono 410 i dipendenti, almeno 100 in più ne richiederebbe la pianta organica, la carenza si fa sentire nelle scuole e alla polizia locale". Intanto la soluzione più urgente riguarda i parcheggi, l’auspicio è che arrivi presto, mentre al momento resta congelato lo stato di agitazione.