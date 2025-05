Andiamo avanti con coerenza

Augusto Airoldi, 66 anni, sindaco uscente, si ricandida con il sostegno di Saronno Civica e Percorso Democratico. Rivendica una gestione concreta e silenziosa: "Abbiamo affrontato la pandemia, sostenuto i fragili, restituito dignità a scuole e spazi pubblici". Tra i risultati più citati, gli oltre 40 milioni investiti in città e il progetto Smartland: "Una visione già in movimento che unisce mobilità, rigenerazione urbana, sostenibilità e innovazione". La nuova scuola Rodari ne è per lui il simbolo. "Non servono promesse, ma coerenza. Saronno non ha bisogno di ripartire da capo, ha bisogno di continuità. Scegliere noi significa dare forza a una squadra che ha già dimostrato di esserci. Per amore di Saronno". A chi chiede cambiamento, risponde con pragmatismo: "Abbiamo lavorato senza padrini politici, con trasparenza. La nostra è una proposta libera, solida e già operativa".