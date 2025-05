Bus fuori norma, gita interrotta dalla Stradale

A Cardano al Campo il giorno della gita era arrivato, ieri mattina gli alunni della primaria Ada Negri è salito sul pullman con gli insegnanti. Meta, l’Acquario di Genova. Alla partenza tutto regolare. Poi, una volta in autostrada sull’A26, in Piemonte, lo stop per un controllo della Stradale nel tratto di Romagnano Sesia, pare dopo una segnalazione. La sosta inaspettata in un punto in sicurezza, senza turbare i piccoli passeggeri. Una volta effettuate tutte verifiche da parte dei poliziotti è emerso che c’era qualche problema, sembra agli pneumatici, quindi non era possibile proseguire verso Genova. Ma il rientro anticipato, con la gita scolastica attesa da tanto tempo, è stato evitato. Il mezzo e la comitiva sono stati “dirottati“ a Casale Monferrato, meta che hanno raggiunto con la scorta della Polizia stradale. I bambini hanno visitato la città, poi nel pomeriggio il rientro a Cardano al Campo con un altro pullman.