Palude Bruschera ridotta a discarica. I volontari le ridanno dignità

ANGERA (Varese)Due ore di passeggiata ecologica per ripulire l’area boschiva nella zona della Palude Bruschera ad Angera, centinaia di chili di rifiuti raccolti: è il bilancio dell’attività dei cittadini che l’altro pomeriggio, accogliendo l’appello di Plastic Free, hanno partecipato all’iniziativa. Una trentina di persone si sono presentate pronte a collaborare. All’operazione di pulizia hanno aderito Legambiente Sesto Calende, gruppo Alpini e Protezione civile.

Prosegue dunque con la collaborazione del Comune il percorso di sensibilizzazione della cittadinanza e di pulizia del territorio, troppo spesso bersaglio dell’inciviltà, di cui l’abbandono scriteriato di immondizia nei boschi è una delle manifestazioni più visibili, causa di degrado e dunque da contrastare. In prima linea l’associazione Plastic Free: "In due ore abbiamo rimosso una quantità incredibile di rifiuti tra cui una sdraio, ruote di auto, pannolini, bottiglie, lattine – ha detto la referente Rossana Palermo –. Abbiamo riempito tre contenitori da 240 litri". Un campionario di inciviltà disseminato nel bosco, a soffocare in alcuni punti le prime fioriture che annunciano la primavera. "Ci auguriamo che l’iniziativa serva a sensibilizzare i cittadini, noi continuiamo la proficua collaborazione con il Comune, lo scopo è rendere pulito l’ambiente in cui viviamo, da rispettare" ha aggiunto Palermo.

Parole di ringraziamento ai partecipanti ha espresso l’assessore all’Ambiente Milo Manica: "Il mio grazie a tutti i volontari, in particolare alcuni ragazzi delle scuole che hanno aderito con convinzione all’iniziativa con le famiglie: sono la speranza che la tendenza possa invertirsi per un mondo che in futuro sia sempre più pulito". Destinazione dei rifiuti raccolti, la piattaforma ecologica. I volontari hanno recuperato anche lastre di amianto e tegole catramate da trattare come rifiuti speciali.

La città di Angera ha aderito al protocollo d’intesa con Plastic Free nel 2023, quindi è seguita la delibera di divieto di lancio di palloncini e di abbandono sul territorio di nastri colorati, rifiuti dannosi per l’ambiente e per le specie animali presenti. Un esempio.

Rosella Formenti