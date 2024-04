Palio di Legnano e Provaccia. Inizia l’addestramento

Conto alla rovescia per le corse di addestramento in programma domenica al Palio. Per le contrade di Legnano è arrivato il momento di scendere in pista sullo stesso anello in terra battuta al Giovanni Mari dove, l’ultima domenica di maggio, si correrà il Palio 2024. Le corse di addestramento, in questa prima sessione, saranno aperte ai cavalli purosangue, fino a 40 iscrizioni davanti al mossiere legnanese Gennaro Milone. Le prove saranno dalle 10 alle ore 12 e dalle 14 in poi. I biglietti, che permetteranno l’accesso alla tribuna coperta, costeranno dieci euro, mentre l’evento sarà gratuito per i bambini fino a 8 anni.

Intanto novità in vista per la Provaccia, con la contrada di Sant’Erasmo che ha cambiato fantino. Sarà infatti Alessio Giannetti il fantino del corvo, che scenderà in pista nelle prime sessioni di addestramento. Alla Provaccia sostituirà Andrea Sanna, che a fine maggio sarà impegnato nel Palio di Ferrara.

Non hanno invece ancora scelto il fantino, per il memorial Favari, Sant’Ambrogio e San Bernardino. Oltre ad Alessio Giannetti con Sant’Erasmo, correranno Nicolò Farnetani con San Magno, Giuseppe Piccinnu con San Domenico, Federico Fabbri con La Flora, Alessandro Cersosimo con San Martino e Michel Putzu con Legnarello.

Tornando alle corse di domenica al Mari, il campo è stato allestito come nel giorno del Palio, con tanto di steccato e zona di entrata dei cavalli, i cui box saranno posizionati sotto la tribuna dei popolari dello stadio.

Christian Sormani