Palaginnastica. Il sindaco:: "È la volta buona"

BUSTO ARSIZIO (Varese)Avanzano i lavori nel cantiere che si affaccia sul Sempione, per anni caratterizzato dalla presenza dello scheletro del Palaghiaccio, impianto mai completato. Una storia che, dopo quasi vent’anni, ora può essere accantonata perché sta prendendo forma il nuovo Palaginnastica, da 10 milioni, di cui 3 dal Pnrr. L’altro giorno la visita del sottosegretario allo Sport della Regione Federica Picchi e dell’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso. A guidare la visita, il sindaco Emanuele Antonelli e il vice Luca Folegani con Salvatore Raniolo, titolare dell’impresa che sta realizzando il progetto. I tempi sono rispettati, il sindaco ha espresso ottimismo: "Stavolta è la volta buona, siamo nei tempi. Un obiettivo che mi sta particolarmente a cuore, finalmente daremo una nuova casa alla Pro Patria Ginnastica".

Una sede attesa da tempo per gli atleti che ancora si allenano in una sede non più adeguata. Tempi rispettati dunque per il nuovo impianto che, essendo un’opera finanziata con il Pnrr, dev’essere ultimato entro il 31 marzo 2026, scadenza che sarà rispettata. Al momento è quasi ultimata la nuova copertura e già delineata la palestra per basket e pallavolo. Il Palaginnastica – realizzato riconvertendo lo scheletro dell’incompiuto Palaghiaccio – avrà anche una tribuna da 500 posti. "Questo impianto – ha detto Picchi – sarà un’eccellenza per tutta la Lombardia".

R.F.