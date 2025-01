Pagarono per gli scioperi. Busto Arsizio ricorda i lavoratori della Comerio

È in programma sabato la commemorazione per l’81° anniversario della deportazione della Commissione interna della Comerio Ercole, promossa dall’Associazione “Noi della Comerio Ercole 1885“ e dalle rappresentanze sindacali unitarie della Comerio Ercole, con il patrocinio dell’amministrazione comunale e la partecipazione dell’Anpi e di alcune scuole riunite nel tavolo “La storia ci appartiene“. Era il 10 gennaio 1944, 81 anni dopo la città non dimentica, un dovere morale la memoria: quel giorno alcuni lavoratori della Comerio - Vittorio Arconti, Arturo Cucchetti, Ambrogio Gallazzi, Alvise Mazzon, Giacomo Biancini, Guglielmo Toia - colpevoli di aver fomentato uno sciopero, vennero arrestati. Con loro anche Melchiorre Comerio, fratello del titolare dell’importante fabbrica bustese. Comerio venne poi rilasciato, gli operai furono deportati nel campo di sterminio di Mauthausen. Arconti, Gallazzi e Cucchetti non fecero ritorno a casa, Mazzon morì qualche mese dopo la fine del conflitto per gli stenti subiti. La manifestazione di sabato ricorderà anche i lavoratori della Comerio che hanno perso la vita durante la Resistenza, i partigiani Giovanni Ballarati, Luigi Caimi, Rodolfo Mara, Bruno Raimondi e Mario Vago.

La cerimonia prenderà il via alle 14.30 al parco comunale Comerio dove sorge la lapide a ricordo del tragico avvenimento (e al cui ingresso si trovano le pietre d’inciampo dedicate alle vittime) con un momento di raccoglimento e posa delle corone, quindi seguirà la lettura di brani a cura degli studenti del Liceo Daniele Crespi. Ci si sposterà poi al teatro Manzoni dove, alle 15.30, si svolgerà la commemorazione civile con gli interventi del sindaco Emanuele Antonelli e dell’oratore ufficiale, don Luigi Ciotti, sul tema “Coltivare la memoria“. Nel programma anche un momento musicale e di danza affidato agli studenti del Liceo Bausch e una rappresentazione teatrale a cura degli studenti del Liceo scienze umane Olga Fiorini. Alle 18.30 nella Chiesa Prepositurale di San Michele Arcangelo Santa Messa Solenne, con la presenza del coro Voci del Rosa.

