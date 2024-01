Paga la messa con assegno rubato

A processo donna accusata di furto nel Varesotto. Una 30enne di origine francese è a processo davanti ai giudici del Tribunale di Varese con l’accusa di furto. Secondo quanto ricostruito dall’accusa la donna avrebbe chiesto al prevosto di Luino una messa a suffragio versando un assegno a modo di donazione. L’assegno, però, era stato rubato. Precisamente il titolo staccato dalla donna in favore della parrocchia luinese, del valore di 500 euro, proveniva da un libretto sottratto a un sacerdote in servizio in una parrocchia in Brianza. Il fatto risale al 2022. Il prevosto di Luino ha denunciato anche la sparizione delle chiavi della sacrestia e di un telecomando d’allarme dopo che la 30enne era stata trovata nella casa parrocchiale da un collaboratore. La donna è già nota per vicende di furti in ambienti parrocchiali. L’imputata intanto è sparita.