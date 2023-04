"Opportunità di reinserimento per i detenuti"

Un incontro promosso dal prefetto di Varese Salvatore Pasquariello ieri mattina a Villa Recalcati, tema sul tavolo il lavoro per i detenuti, dentro il carcere e fuori, indispensabile nel percorso di reinserimento nella società. Un confronto con numerosi interlocutori del territorio per fare il punto della situazione e cominciare a costruire una rete tra istituzioni politiche, mondo dell’impresa, realtà scolastiche impegnate nella formazione professionale, associazioni e sindacati e nello stesso tempo definire un convegno, come preziosa occasione di approfondimento sull’argomento, da tenere il prossimo mese. Presenti ieri mattina i vertici delle due case circondariali del territorio, i Miogni di Varese e la struttura di Busto Arsizio, i sindacati, gli esponenti delle realtà a contatto con le carceri, il mondo della scuola e della formazione, le forze dell’ordine, i parlamentari del territorio Andrea Pellicini (Fratelli d’Italia), Stefano Candiani (Lega) e Alessandro Alfieri (PD), i consiglieri regionali Luigi Zocchi (Fratelli d’Italia), Giacomo Cosentino (Lombardia Ideale) e Giuseppe Licata (Italia viva), il sindaco di Varese Davide Galimberti, il consigliere provinciale delegato Michele Di Toro, la Camera di commercio,Confindustria, il nuovo garante dei detenuti di Busto Pietro Roncari, i Lions e il Rotary.

Il lavoro, ha sottolineato il prefetto, è il miglior deterrente nei confronti delle recidive, quindi tutti i presenti hanno condiviso la necessità di potenziare l’attività lavorativa per i detenuti, fondamentale nel percorso di reinserimento sociale. Gli esempi positivi ci sono : nel pomeriggio di domenica a Busto Arsizio è stata presentata la "Prison Beer", la birra nata da un progetto della cooperativa La Valle di Ezechiele per impiegare i detenuti nel birrificio The Wall di Venegono Inferiore. R.F.