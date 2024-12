Omicidio del senza tetto. Ancora caccia al killer

Continua la caccia all’albanese sospettato di essere l’autore dell’omicidio avvenuto il 27 ottobre in via Varese. Nelle ultime ore è stata emessa una misura cautelare dalla procura di Busto Arsizio che ha disposto la custodia cautelare per sospettato, tutt’ora latitante, assassino di Vadym Usaty, 46enne ucraino senza fissa dimora raggiunto da due colpi di pistola. Il delitto sarebbe nato da un diverbio per futili motivi, forse aggravato da sostanze stupefacenti. Scenario dell’omicidio via Varese dove i residenti di un piccolo cortile hanno sentito una domenica sera gli spari e poi hanno trovato il cadavere dell’uomo davanti alla porta di un appartamento vuoto. Il sospettato è fuggito e si ritiene, da alcune indiscrezioni emerse, che possa trovarsi all’estero. Le forze dell’ordine proseguono le ricerche per rintracciarlo. S.G.