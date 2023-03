Omaggio del Fai per i cento anni di Villa Panza

Il 23 marzo del 1923 nasceva Giuseppe Panza, grande collezionista che ha trasformato la sua villa di Biumo in uno dei centri internazionali più importanti per l’arte contemporanea. A 100 anni esatti di distanza il Fai, che gestisce la villa varesina che porta il suo nome, lo ha voluto omaggiare con una nuova opera allestita nel parco. Si tratta dell’installazione dell’artista americano Jene Highstein intitolata "Twelve Part Vertical Pipe Piece". Scelta non casuale: l’opera era stata finora realizzata un’unica volta, nel 1973 all’Università del Rhode Island. Giuseppe Panza ne acquisì in seguito il progetto ma non ebbe mai occasione di realizzarlo. Farlo oggi è l’omaggio scelto dal Fai per la ricorrenza, a dimostrazione della volontà di onorare il suo lascito dando un futuro alla sua visione. L’installazione (parte di un nucleo di 108 opere recentemente donate dalla famiglia Panza) è composta da 12 elementi cilindrici d’acciaio alti oltre 5 metri disposti verticalmente in sequenza, formando una linea retta divisa in due parti. Per Marco Magnifico, presidente del Fai, "Villa Panza avvicina Varese al mondo". L.C.