Olimpionico in cattedra. Lezione di sport e vita con Gabriele Soares

Una giornata speciale quella vissuta mercoledì dagli studenti delle classi seconde di Acof liceo scientifico sportivo Marco Pantani di Busto Arsizio, ospiti della Canottieri Monate, sul lago a Travedona Monate: in “cattedra“, per una lezione di sport e di vita, Gabriel Soares, campione olimpico a Parigi 2024. L’organizzatrice Paola Della Chiesa, in collaborazione con responsabili e docenti dell’istituto superiore di Acof, ha proposto l’incontro, le lezioni di tecnici, arbitri e presidente federale lombardo, quindi la prova in vasca e palestra con gli attrezzi di allenamento. Soares, canottiere brasiliano naturalizzato italiano che a Parigi ha conquistato la medaglia d’argento nella gara del due di coppia pesi leggeri, ha emozionato i trenta liceali con la sua testimonianza.

Nonostante la pioggia i giovani, guidati dalla coordinatrice Laura Cavalleri e dai docenti di scienze motorie Mattia Leoni e Fabrizio Facheris, hanno potuto immergersi nella conoscenza della disciplina. Missione compiuta grazie a un ricco programma fatto di testimonianze e prove pratiche organizzato da Paola Della Chiesa, delegata del Coni Lombardia per il canottaggio e docente di Acof Olga Fiorini a Busto Arsizio. "La presenza di Soares – ha detto Della Chiesa – ha aggiunto alla giornata un contributo unico, permettendo di conoscere il percorso e i segreti di un grande campione".

L’argento olimpico ha raccontato la sua storia, fatta di sacrifici e passione, in un’alternanza di trionfi e fallimenti che hanno contribuito al suo processo di crescita personale e sportiva. "Parigi – ha detto – è stata il coronamento di tutti gli sforzi che ho compiuto nella vita per realizzare un sogno". Un esempio, una lezione di vita e di sport. A lui i ragazzi hanno rivolto tante domande, quindi spazio. Il maltempo non ha permesso di scendere in acqua, per i giovani dell’istituto diretto da Mauro e Cinzia Ghisellini (in prima fila nelle iniziative in cui sport e scuola si uniscono) c’è stata comunque l’occasione di misurarsi sui remoergometri e nella vasca di voga utilizzata dagli atleti per allenarsi durante la stagione fredda. Un modo per sperimentare una disciplina che nel territorio vanta una grandissima tradizione e continua a formare campioni. Come la storia di Gabriel Soares insegna. E chissà che tra quegli studenti non ci sia un futuro campione.