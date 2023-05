Occupazioni e risse Arrivano le ruspe

Occupazioni notturne che portano a episodi di degrado, risse e violenza. E spaccio di droga. È lo scenario che da troppo tempo contraddistingue gli spazi abbandonati dell’ex spazio industriale della Cantoni di Saronno. Dopo mesi di segnalazioni e un’ordinanza che non è riuscita ad arginare il problema, il sindaco Augusto Airoldi (con l’aiuto della proprietà) prova a risolvere “all’origine“ il problema con un nuovo lotto di abbattimenti nella maxi area dismessa. "Entro la settimana prossima - promette Airoldi – arriveranno mezzi enormi per abbattere gli edifici più alti che vengono usati come ricovero notturno".