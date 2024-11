Oasi speciale nella Città giardino. Fiori, ortaggi e panchine colorate: un dono per i malati di Alzheimer

È un messaggio speciale, di attenzione ai malati di Alzheimer, quello che accompagna il progetto realizzato alla Fondazione Molina a Varese e inaugurato nel giorno della Giornata dedicata agli alberi. Si tratta del nuovo giardino Alzheimer, denominato “Il Verde Ricordo”, spazio pensato per i pazienti più fragili su un’area di 1.000 metri quadrati che include specie vegetali selezionate per stimolare i sensi, aree di riposo ombreggiate da alberi, orti terapeutici, percorsi con fiori della memoria e pergolati colorati.

Alla cerimonia hanno partecipato i vertici della fondazione, l’assessore ai Servizi sociali del comune di Varese Roberto Molinari e l’agronomo Daniele Zanzi che ha realizzato l’opera. Il progetto “Il Verde Ricordo” è stato reso possibile infatti grazie al contributo dell’azienda Fito-Consult di Varese, di cui Zanzi è titolare, che ha curato la progettazione e la realizzazione e che garantirà la manutenzione gratuita del giardino.

Uno spazio, non solo terapeutico ma, anche simbolo di cura e attenzione per i pazienti affetti da Alzheimer e per le loro famiglie. Zanzi ha spiegato: "Sono convinto che il verde possa rappresentare un ambiente di sollievo, se non addirittura curativo, nel giardino ci sono murales che rappresentano le tre stagioni della vita, un orto dove i pazienti possono osservare la crescita degli ortaggi, e fiori come ortensie e rose, che richiamano i giardini varesini di una volta. Ogni pianta è stata scelta con un significato preciso. Inoltre, abbiamo inserito panchine lilla, fontane per gli ospiti e anelli di camminamento, creando un luogo accogliente e funzionale".

