Nuovi giochi e arredi nei parchi. Si parte da Parogra e Don Barbieri

Sono i primi interventi, di certo non sono gli ultimi e le segnalazioni su altre situazioni da risolvere in città sono subito arrivate: hanno preso il via, infatti, i lavori di riqualificazione di giochi e arredi dei parchi comunali e la prima parte degli interventi, il cui termine è previsto entro la fine di marzo, interesserà i parchi Don Barbieri e Parogra in via Isonzo a Pontevecchio, mentre nella frazione di Pontenuovo i parchi Menchu di via Venturini, il parco Villaggio Saffa di via Dominioni e il parco Ikbalmasih.

Oltre a questi interventi principali, è prevista anche la sistemazione dei giochi nel parco di Casa Giacobbe in via IV Giugno e del parco Dispersi in Russia di via Santa Crescenzia.

"L’obiettivo è la sicurezza nei nostri parchi – ha commentato il vicesindaco di Magenta, Enzo Tenti – oltre alla possibilità di utilizzare attrezzature nuove, non rovinate dal tempo e dall’usura. Vogliamo che i parchi continuino a essere luogo di incontro e svago, luoghi tranquilli e sicuri per bambini e famiglie. Iniziamo dai giochi per poi riqualificare tutti i parchi, partendo da uno studio di ricognizione delle priorità per il recupero delle aree verdi comunali".

Per il primo lotto di interventi messo in cantiere dall’amministrazione comunale di Magenta saranno investiti 31 mila euro; altri 31 mila per un secondo lotto, di cui è in corso l’affidamento. L’intervento prevede la sostituzione di giochi o parte delle attrezzature per il gioco oltre alla sistemazione del vicino arredo urbano. In particolare saranno rimossi e sostituiti giochi combinati, altalene e dondoli, parti di altre attrezzature ammalorate e verranno sostituite o posate nuove lastre di tappeti antitrauma.

P.G.