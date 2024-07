Nuove tecnologie nella sanità. Pronti investimenti da 30 milioni

Tra Pnrr e fondi regionali ammontano a più di 30 milioni di euro gli investimenti in nuove attrezzature tecnologiche sanitarie nelle strutture della provincia di Varese. Il punto è stato fatto in un incontro presso Ats Insubria. "È costante la nostra attenzione alla popolazione e ai territori e in particolare ai fabbisogni che via via emergono - ha sottolineato il direttore generale Salvatore Gioia - anche in occasione del recente assestamento di bilancio sono stati recepiti gli sforzi corali che hanno coinvolto le direzioni di Ats e Asst". Da Regione Lombardia arriveranno infatti finanziamenti per apparecchiature di supporto alla diagnosi e alla cura, attrezzature e arredi sanitari. Un totale di 4.250.400 euro per Asst Sette Laghi e 2.480.100 euro per Asst Valle Olona. Il vicepresidente del consiglio regionale Giacomo Cosentino ha sottolineato l’attenzione ai presidi principali e periferici, ricordando gli investimenti per la sala operatoria ibrida al Circolo di Varese e la camera iperbarica all’ospedale di Cittiglio.

Il presidente della commissione Welfare di Regione Lombardia Emanuele Monti ha parlato dell’importanza degli investimenti tecnologici per migliorare la qualità delle attività cliniche e smaltire le liste d’attesa. Le risorse regionali si aggiungono a quelle del Pnrr: ad Asst Sette Laghi sono stati assegnati 14,8 milioni di euro, destinati all’acquisizione di 19 nuove grandi apparecchiature. Di queste 14 sono già state collaudate e sono in funzione, come ha spiegato il direttore generale Giuseppe Micale. Per Asst Valle Olona il dg Daniela Bianchi ha ricordato che le risorse del Pnrr per le grandi strumentazioni diagnostiche e cliniche ammontano a quasi 9 milioni.

Lorenzo Crespi