Schiacciata contro il muro. Auto senza freno a mano travolge e uccide anziana

Tragedia ieri pomeriggio poco prima delle 17 a Besozzo: un’anziana di 79 anni è morta dopo essere stata travolta da un’autovettura in via 25 Aprile, nel centro del paese.

Secondo una prima ricostruzione, sembra che la macchina, una Suzuki con targa straniera, fosse stata parcheggiata dalla proprietaria senza inserire il freno a mano e si sia messa in movimento, schiacciando, dopo la folle corsa per circa cinquanta metri, contro un muro l’anziana che non è riuscita ad evitare l’urto improvviso. Subito è stato richiesto l’intervento dei soccorritori e sul posto sono arrivati gli operatori del 118 con l’ambulanza mentre da Como è decollato l’elisoccorso ma purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare. I soccorritori hanno constatato il decesso: troppo gravi le ferite da schiacciamento.

Sul luogo dell’incidente i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale i quali hanno raccolto tutti gli elementi utili per cercare di fare chiarezza sulla dinamica. L’altro pomeriggio a Casciago nella frazione Morosolo a perdere la vita era stato un motociclista: si tratta di Leonardo Puggioni, 56 anni, frontaliere, residente nel paese. Stava rientrando a casa quando, all’improvviso e per cause da accertare, lo scontro con un’auto che arrivava dalla direzione opposta è stato terribile e l’urto non gli ha lasciato scampo. Puggioni era molto conosciuto nella zona, era componente di una band, i Decanter, con cui si esibiva: lui al basso, in concerti con cover di musica rock italiana.

La sua tragica morte ha suscitato profondo cordoglio e il paese si è stretto alla famiglia, alla moglie e ai tre figli. Sulla pagina social gli amici della band hanno pubblicato una foto di Puggiani, tantissimi i messaggi che lo ricordano. "Un grande uomo e un grande papà" ha scritto un amico. E’ stato invece un malore a stroncare la vita di un anziano di 85 anni, Franco Tedesco, residente aTradate.

L’anziano giovedì stava effettuando un’escursione con il Cai sulle montagne sopra Bellinzona quando all’improvviso si è sentito male. Purtroppo i soccorsi sono risultati van. I funerali saranno celebrati martedì 3 giugno nella chiesa di Sant’Anna nella frazione tradatese di Ceppine.