Non si fermano all’alt e si fanno inseguire. Presi due stranieri

SARONNO (Varese)La notte brava di due egiziani si è conclusa per entrambi con la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. L’auto non si è fermata all’alt della Polizia locale, impegnata nei controlli del sabato sera. Ha invece schiacciato sull’acceleratore per scappare. La pattuglia l’ha inseguita a sirene spiegate mentre il conducente attraversava il circondario con manovre azzardate. A Turate i fuggitivi, abbandonata la macchina, hanno cercato di dileguarsi a piedi ma sono stati raggiunti e fermati. L’uomo al volante è recidivo per guida senza patente, sull’auto pende un fermo amministrativo.

R.F.