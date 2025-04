Nella discarica basta abusivi non residenti

Stop ai conferimenti abusivi di rifiuti alla piattaforma ecologica di Olgiate Olona, nel giro di qualche settimane la svolta con l’introduzione del sistema digitale che regolerà gli accessi. Un intervento di controllo necessario per mettere ordine in un settore che da tempo sta creando problemi proprio perché al Centro arrivavano non residenti nel territorio comunale a scaricare rifiuti, soprattutto ingombranti. L’Amministrazione comunale già da tempo stava lavorando a una soluzione, anche perché quei conferimenti da parte di non olgiatesi, privati cittadini e imprese, hanno un impatto economico sulle casse comunali per lo smaltimento.

La svolta è vicina, la novità è rappresentata dal sistema che entrerà in funzione per consentire di registrare gli accessi con la tessera sanitaria, di leggere le targhe e pesare le auto in entrata e in uscita, in modo da tenere monitorati i quantitativi. Quanto alla quantità dei rifiuti ingombranti è emerso un incremento negli ultimi anni, con aumento dei relativi costi di smaltimento per il Comune, segnale che alla piattaforma arrivavano anche non olgiatesi. Tra qualche settimana gli abusivi grazie ai controlli digitali non potranno più avere accesso. Va ricordato che nell’autunno scorso l’Amministrazione comunale ha raggiunto un accordo con il Nucleo Forestali dei carabinieri per azioni mirate alla difesa delle aree verdi, assicurando il rispetto delle norme ambientali nelle attività produttive e commerciali e per contrastare l’abbandono dei rifiuti.

R.F.