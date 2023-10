Musica non autorizzata in un locale del centro città. Arrivano gli agenti e fiocca una multa da 516 euro

Musica non autorizzata: multa salata per un locale del centro che si è ritrovato con una sanzione da 516 euro. E’ successo sabato sera ma solo ieri al locale è stata recapitata la sanzione. Tutto è iniziato sabato sera quando impegnati in un controllo del territorio gli agenti hanno sentito della musica arrivare da un locale della zona a traffico limitato. E’ stato eseguito un controllo con il comando e si è scoperto che l’evento con musica dal vivo non era stato autorizzato. Non era stata richiesta l’autorizzazione e non era stato versato il dovuto. Così lunedì una volta recuperata tutta la documentazione è scattata la multa. Il locale dovrà pagare oltre 500 euro (516 per la precisione), la sanzione è stata notificata al proprietario ieri mattina. Non è una novità: la polizia realizza spesso controlli in città nel weekend per verificare l’audio della musica e il rispetto degli orari.