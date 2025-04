Muore di notte nel frontale . Perde il controllo dell’auto e piomba sulla corsia opposta

Incidente mortale nella serata di mercoledì a Samarate, a perdere la vita un automobilista di 66 anni residente in provincia di Alessandria. Ancora da chiarire la dinamica da parte dei carabinieri intervenuti sul posto, in via Monteberico nella frazione di Cascina Elisa. Non si esclude che l’uomo possa essere stato vittima di un malore che gli abbia fatto perdere il controllo dell’auto.

Nell’incidente è stata coinvolta una seconda macchina con a bordo due ragazze, una diciottenne neopatentata e una quindicenne, che nell’urto violento non hanno riportato ferite gravi. Sono state comunque soccorse perché entrambe sotto shock. L’allarme è scattato dopo le 20 con la richiesta d’intervento in via Monteberico, dove sono quindi arrivati i vigili del fuoco, gli operatori sanitari con ambulanze e automedica, l’elisoccorso e per i rilievi i carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravissime, era in arresto cardiaco. Quindi ne è stato predisposto il trasporto in codice rosso all’ospedale di Gallarate, dove è deceduto poco dopo il ricovero. Secondo la prima ricostruzione, sembra che il sessantaseienne abbia perso all’improvviso il controllo della vettura, che è finita contro la macchina guidata dalla diciottenne. Non è appunto da escludere che possa aver avuto un malore e quindi abbia invaso la corsia opposta non riuscendo a evitare l’impatto con l’auto delle ragazze.

Domani a Vedano Olona alle 10 il cimitero ospiterà la cerimonia di commiato del motociclista Marco Tiefenthaler, morto a 61 anni nel pomeriggio di domenica nel Biellese, vittima di un improvviso malore mentre era in gita con alcuni amici con i quali condivideva la passione per la moto.

Rosella Formenti