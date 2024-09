Trovato agonizzante per strada e poi deceduto: cos’è successo a Stefano Rategni? Le indagini a Saronno

Si chiama Stefano Rategni l’uomo trovato per strada in fin di vita e poi deceduto nella mezzanotte tra giovedì 6 e venerdì 7 settembre in via Frua a Saronno, in provincia di Varese. Aveva 59 anni, era saronnese e abitava a poca distanza da dove è stato trovato agonizzante sull’asfalto con una grossa ferita alla testa.

I carabinieri di Saronno, che stanno indagando per cercare di capire cosa sia successo, hanno ipotizzato che sia travolto da un pirata della strada. Oltre a effettuare i rilievi nel luogo di ritrovamento stanno visionando i video delle telecamere della zona. A chiamare i soccorsi, nella notte, è stato un automobilista di passaggio ma è possibile che ci siano altri testimoni dell’accaduto: i militari li stanno cercando.

Con il procedere degli accertamenti da parte dei Carabinieri sembra sempre più marginale l’ipotesi di una caduta accidentale da parte di Rategni, mentre prende sempre più corpo l’ipotesi che sia rimasto vittima di un automobilista. Sul corpo di Rategni sarà disposta l'autopsia.