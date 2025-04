Tragedia nel Varesotto, è morto a 56 anni il motociclista coinvolto nell’incidente a Sumirago

Varese – Non ce l’ha fatta il motociclista di 56 anni coinvolto in un grave incidente avvenuto nella serata di venerdì 11 aprile a Caidate, frazione di Sumirago. L’uomo, residente nella zona, era caduto rovinosamente a terra mentre percorreva via Trento, all’altezza dell’incrocio nei pressi della chiesa parrocchiale.

L’allarme è scattato poco dopo le 20: sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno provveduto a stabilizzare le condizioni del ferito prima del trasferimento all’ospedale di Circolo di Varese, in codice rosso. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, l’uomo è deceduto nella notte tra venerdì e sabato.

Restano ancora da chiarire le cause dell’incidente: le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Gallarate, che stanno raccogliendo elementi utili per ricostruire la dinamica della caduta. Non risultano coinvolti altri veicoli.

L’episodio riporta l’attenzione sulla sicurezza stradale, specie per i motociclisti: solo tre giorni fa, un altro tragico incidente aveva colpito la comunità, con la morte di un centauro di Inveruno a Taino, in seguito a uno scontro con un’automobile. Due tragedie in pochi giorni che accendono l’allarme sulle strade del Varesotto.