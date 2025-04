Incidente in moto a Taino: Massimo Rondena muore a 67 anni nel giorno del suo compleanno

Immediata la richiesta di intervento ai soccorsi, sul posto sono giunti gli operatori dell’Areu, con ambulanza e automedica, mentre è stato attivato con urgenza anche l’elisoccorso. Le condizioni del sessantasettenne sono apparse subito gravissime, era in arresto cardiocircolatorio, quindi è stato sottoposto a manovre rianimatorie e poi trasportato in ospedale a Varese, dove è deceduto poco dopo il ricovero. Ancora da chiarire la dinamica, per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Gallarate. Mezzi sequestrati e disposta l’autopsia.

Sempre nel pomeriggio ieri, intorno alle 15,30, soccorsi in azione a Varese per un incidente in viale Aguggiari, in cui sono rimasti coinvolti un monopattino e un autobus. Alla guida del veicolo elettrico c’era un trentasettenne, trasportato all’ospedale di Circolo di Varese. Meno gravi, rispetto a quanto si era temuto, le conseguenze per il conducente del veicolo elettrico, finito a terra dopo l’urto contro l’autobus. Il trentasettenne è stato trasportato in codice giallo al Circolo di Varese, dove gli è stata riscontrata la frattura a un arto. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Varese.