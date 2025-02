Morta la 69enne investita con due persone

Erano apparse subito gravissime le sue condizioni ai soccorritori arrivati in via Giusti a Somma Lombardo nel tardo pomeriggio di sabato, Maria Teresa Aloisi, 69 anni, investita con altre due persone, il fratello di 66 anni e un’anziana di 80, è deceduta in serata in ospedale a Legnano. Inutili i tentativi dei medici per salvarle la vita, troppo gravi i traumi riportati dopo l’investimento. La sua morte ha suscitato profondo cordoglio in città, la sessantanovenne era molto conosciuta, soprattutto nella frazione di Maddalena, dove con i famigliari aveva gestito per tanti anni la storica panetteria.

La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine, l’urto è stato molto violento, ad avere la peggio la sessantanovenne, poi deceduta e il fratello, ricoverato al Sant’Anna di Como con l’elisoccorso mentre per l’ottantenne che era con loro le conseguenze sono state meno gravi, urtata di striscio e portata al pronto soccorso di Gallarate in codice verde, sotto shock per il grande spavento. Secondo una prima ricostruzione le tre persone camminavano a bordo strada non essendoci marciapiede, all’improvviso nello loro stessa direzione è arrivato il Suv che le ha urtate. Sul posto i vigili del fuoco, i soccorsi e i carabinieri per i rilievi. Alla guida del veicolo un uomo che si è subito fermato, l’automobilista è stato sottoposto all’alcoltest e a test tossicologici, come da prassi, risponde di omicidio stradale e lesioni stradali. Ieri la notizia della morte della sessantanovenne si è diffusa nella frazione sommese suscitando il cordoglio della comunità, incredula per la sua tragica scomparsa. Il gravissimo incidente ha riacceso l’attenzione sulla situazione di via Giusti. Rosella Formenti