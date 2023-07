Morta dopo 7 ore al Pronto soccorso "L’ho vista accasciarsi, ora denuncio"

di Pier Giorgio Ruggeri

OFFANENGO (Cremona)

È morta dopo sette ore d’attesa al Pronto soccorso di Giulianova, in Abruzzo, per un infarto che l’ha colta mentre aspettava un medico. Non si dà pace Lorenzo Cavalli con la sua famiglia per la morte della moglie Eleonora Della Giovanna, 67 anni, deceduta martedì mentre era in vacanza a Tortoreto. La donna da qualche tempo accusava dolori al braccio, così intensi da non darle pace.

"La scorsa settimana – racconta il marito – siamo stati al Pronto soccorso di Crema, dove a mia moglie hanno fatto un elettrocardiogramma e l’esame del sangue. Tutto a posto, le hanno prescritto della tachipirina per il dolore. Quindi dopo qualche giorno siamo partiti per il mare. A Tortoreto martedì notte mia moglie non riusciva a dormire per il dolore sempre più forte, ancora al solito braccio. L’ho convinta ad andare al Pronto soccorso a Giulianova. Erano le cinque del mattino e c’era pochissima gente. Le hanno fatto un elettrocardiogramma e ci hanno riferito che era tutto a posto. Ma ci hanno detto di attendere che sarebbe arrivata una specialista entro le nove".

Quindi sua moglie ha avuto un’altra visita? "No, perché non si è presentato nessuno e poi dopo l’esame il suo caso era stato classificato come codice verde. Alle 11 mi sono spazientito e un medico che mi ha sentito è venuto a chiedermi perché protestassi. Ho fatto presente che eravamo lì dalle cinque. Mi ha promesso che si sarebbe subito interessato, ma non si è più fatto vedere. E a mezzogiorno è successo il dramma. Mia moglie mi ha detto che le girava la testa e si è accasciata. Ho chiesto aiuto, sono arrivati subito e l’hanno soccorsa. Mi hanno detto di restare fermo lì, ma io li ho seguiti. Hanno messo mia moglie in una stanza con tutti i sanitari che si davano da fare. Io sono rimasto sulla porta. Dopo 10 minuti è uscita una dottoressa e mi ha detto che mia moglie era morta e che era molto dispiaciuta".

Ha presentato denuncia? "Volevo andare subito dai carabinieri, ma ho parlato con il direttore sanitario dell’ospedale che mi ha fatto presente che se avessi denunciato subito non avrebbero potuto restituirmi la salma perché di certo il magistrato avrebbe ordinato l’autopsia. Ho preferito attendere. Venerdì abbiamo fatto i funerali e nei prossimi giorni presenterò denuncia, supportato da un avvocato. Se si tratta di malasanità, voglio che si sappia e che la giustizia intervenga".