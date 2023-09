Monopattino: Travolta finisce in ospedale ad Abbiategrasso

Ancora un incidente che vede coinvolta una persona alla guida di un monopattino. Questa volta è successo ad Abbiategrasso dove ieri, verso mezzogiorno, si è verificato lo scontro tra una ragazza di vent’anni in monopattino e un’auto. È accaduto in via Carlo Maria Maggi dove sono intervenuti l’equipaggio della Croce Bianca di Magenta e l’autoinfermieristica. Ad avere la peggio è stata proprio la ventenne: l’ambulanza è stata inviata col codice della massima gravità, quello rosso. La ragazza è poi stata stabilizzata e trasferita, in codice giallo, al pronto soccorso del San Carlo di Milano.

La Polizia locale di Abbiategrasso sta indagando sulla dinamica. Di certo il rischio nel percorrere le strade sui monopattino è evidente, al punto che sono in fase di approvazione normative per migliorarne la sicurezza quali l’uso obbligatorio del casco e l’assicurazione. Un altro incidente grave è avvenuto sempre ieri a Magenta lungo la ex Statale 11, la Milano-Novara all’intersezione con viale De Gasperi a Marcallo con Casone.

Ad entrare in collisione sono state quattro macchine. Lo scontro ha provocato quattro feriti soccorsi dagli equipaggi di tre ambulanze e dall’automedica giunti sul posto. I quattro feriti sono stati trasferiti, in codice giallo, negli ospedali di Magenta, Legnano e al San Carlo di Milano. A risentirne è stato il traffico che lungo la direttrice del Magentino a quell’ora è decisamente intenso. La Polizia locale di Magenta lo ha regolato fino alla rimozione dei mezzi incidentati.

Graziano Masperi