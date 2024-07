Monologhi e danza contro la guerra. Il teatro tende la mano all’infanzia

Una serata che nasce dalla sensibilità di Emanuela Bessega, architetto con esperienze di progettazione partecipata, ed Elis Ferracini, attivo nell’ambito teatrale fin da bambino assieme al padre Rimes, burattinaio. Si chiama "Te nel deserto, o guerra o pace o..." e vedrà il debutto domani alle 20.30 a Barzola di Angera, via ai Prati 7 (ingresso solo pedonale). In campo parole e atti teatrali per la Palestina, a sostegno dei progetti per l’infanzia di Ashtar Theatre, compagnia di Ramallah che aiuta i ragazzi traumatizzati dal conflitto. "Questo evento teatrale è nato da un reciproco confronto con Elis a fine 2023, quando ancora erano scarse e contradditorie le occasioni per illustrare lo sconvolgimento della guerra in Palestina - afferma l’architetto Bessega -. Volevamo ritrovarci per fare qualcosa di concreto, aprire gli occhi, nonostante gli orrori, e dare una mano per quanto ci è possibile". La performance è ospitata da Amaltheatro della Compagnia Roggero, nell’ambito della Rassegna teatrale "Trasformazioni". "Te nel deserto ruota attorno a un’installazione, una performance di danza, e dei monologhi - riprende Bessega -. Due monologhi riguardano direttamente la situazione palestinese (uno di questi è tratto dai "Monologhi di Gaza", di Ashtar Theatre). A partire da questi contenuti si inseriscono i temi degli altri interventi, collegati in grande e in piccolo, anche al mondo in cui siamo tutti immersi. Proviamo così a dare concretezza alla vicinanza, collegandoci con la compagnia di Ramallah e raccogliendo contributi per il loro lavoro con i bambini delle scuole".

La struttura della serata prevede un inizio corale, poi una sequenza di monologhi, una chiusura corale e il rito del tè, a cura dell’associazione Pace e convivenza di Sesto Calende. Gli artisti coinvolti sono Silvio Boselli, Francesco Campanoni, Luis Fop, Isabel Lima, Gabriella Roggero, Giacomo Toselli. Gli attori: Edoardo Banfi, Elena Morandi, Emanuela Bessega, Emma Ferracini, Isabella Dall’Omo, Laura Zenoniani, Lucia Marangoni, Monica Pinnari, Sara Paganini, Sonia Florita.