Mondo delle imprese e sostenibilità. Tavola rotonda con gli esperti

Imprese manifatturiere e sostenibilità. Per conoscere i loro percorsi virtuosi di economia circolare, lunedì 27 gennaio alle 17, in Auditorium della Liuc - Università Cattaneo si terrà una tavola rotonda. Quattro aziende porteranno la loro testimonianza su come l’industria manifatturiera stia reinventando se stessa e come il buon management aziendale non possa oggi fare a meno della circolarità. Interverranno Alberto Bianchi (general manager, Mazzucchelli), Andrea Comerio (audit executive manager & ESG impact manager Comerio Ercole), Luca Gianzini (corporate marketing and M&A manager, Coim) e Raffaella Mainardi (hr business partner & corporate identity, Itelyum). In apertura i saluti del Rettore, Anna Gervasoni. La tavola rotonda sarà preceduta dalla presentazione del libro “La transizione delle imprese verso l’economia circolare” di Andrea Urbinati, che esplora dodici casi di imprese manifatturiere che hanno implementato buone pratiche di sostenibilità e di economia circolare. S.V.