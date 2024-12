Mondiali master di ciclocross. L’ippodromo aspetta il grande show

I primi Campionati del mondo dedicati agli amatori del ciclocross della categoria master (dai 35 agli 80 anni) si svolgeranno l’anno prossimo a Varese. L’appuntamento è in programma dal 28 al 30 novembre 2025 e avrà poi un bis nel 2026 con un’altra edizione. La location sarà l’Ippodromo delle Bettole, che si trasformerà nello stadio del ciclocross mondiale. Verrà allestita al suo interno la pista di gara: un percorso lungo circa 2,5 chilometri con parti in sabbia, terra, erba e asfalto. Saranno posizionati ostacoli naturali e artificiali per rendere tecnico ma allo stesso tempo affascinante il tracciato.

Le tribune potranno ospitare il pubblico e i tondini saranno dedicati alla zona food & beverage. Uno spazio sarà dedicato al race village e saranno previsti ampi parcheggi. L’organizzazione è a cura della Società ciclistica Alfredo Binda guidata dal presidente Renzo Oldani.

A studiare il percorso due prestigiosi nomi del ciclocross internazionale: il campione svizzero Pascal Richard, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Atlanta nel 1996 su strada, vincitore della Tre Valli Varesine nel 1990 e di un mondiale di ciclocross ed Erwin Vervecken, belga campione del mondo di ciclocross per tre volte. La Binda punta a raggiungere un nuovo record di partecipanti, come per il Mondiale di Gran Fondo 2018, e aspetta a Varese 1.500 ciclisti da tutto il mondo, accompagnati da familiari e amici per un indotto stimato in circa 5.000 persone a Varese per un lungo fine settimana.

I Mondiali master di ciclocross saranno anche l’occasione per coinvolgere tutto il movimento ciclistico del territorio con una particolare attenzione ai più giovani. E proprio in quest’ottica la Binda ha lanciato la sua squadra di ciclocross, che ha già iniziato a gareggiare lo scorso ottobre. Non mancherà la collaborazione con le scuole e le diverse realtà sportive. Inoltre l’evento avrà il supporto di Provincia di Varese, Comune di Varese e Camera di Commercio di Varese, con l’organizzazione di numerosi eventi collaterali unendo idealmente l’Ippodromo al centro della città che sarà già allestito a festa per il Natale 2025.