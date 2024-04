Mobilità e ambiente. Il nuovo Pgt punta su trasporti migliori e il verde in città

L’invito alla città era partito il 27 febbraio, con un consiglio comunale aperto che aveva avuto un’ampia partecipazione da parte di associazioni, professionisti e residenti. Ora la fase di coinvolgimento dei varesini, in vista del percorso che porterà verso l’adozione del nuovo Pgt, prosegue con una serie di incontri tematici, che hanno l’obiettivo di entrare nel dettaglio della visione per la Varese del futuro. Al Salone Estense ieri mattina si è parlato così di ambiente e mobilità, argomenti che fanno parte delle linee strategiche del nuovo documento urbanistico.

Ad aprire l’incontro gli assessori Andrea Civati e Nicoletta San Martino e il consigliere Dino De Simone. Civati si è soffermato sulla mobilità: "È da sempre uno dei punti strategici su cui stiamo investendo e anche il nuovo Pgt sarà incentrato su questo tema: anzitutto il rafforzamento del trasporto pubblico locale, che vuol dire un servizio ferroviario con l’accessibilità, in particolare per Como e Milano, migliore e più frequente, con un’interlocuzione coi soggetti competenti come Regione Lombardia e i gestori ferroviari. Poi un trasporto su gomma più integrato coi servizi ferroviari e con gli altri servizi di mobilità, come ciclabili e sharing. Quindi una mobilità che è infrastruttura, ma è anche servizi".

Nicoletta San Martino ha parlato invece di ambiente: "Partiamo già da una situazione che è molto favorevole, con il Parco del Campo dei Fiori, due Plis e il lago, quindi tutta un’area verde che abbraccia la città. È importante la partecipazione, l’apporto dal basso per portare delle idee e contagiare anche la città con questo verde, con percorsi ciclabili e migliorando i percorsi nei Plis. Abbiamo appena finito di indicare i percorsi e i sentieri nel Plis della Bevera e lo faremo nel Plis Cintura Sud in modo che siano sempre più fruibili".

A seguire i presenti si sono suddivisi in tavoli di lavoro, in cui c’è stato spazio per i cittadini per formulare suggerimenti e proposte. Gli incontri dedicati ai diversi temi del Pgt proseguiranno nelle prossime settimane, sempre nel Salone Estense. Sabato 4 maggio a partire dalle 15 si parlerà di sport, cultura e tempo libero, mentre martedì 7 maggio con inizio alle 19 si discuterà sull’argomento “Vivere la città“.