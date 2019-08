Busto Arsizio (Varese), 25 agosto 2019 - Marialaura Caccia, 21 anni, di Busto Arsizio, il 6 settembre disputerà la finalissima di Miss Italia 2019 in diretta televisiva su Rai 1. Gareggerà con la fascia Miss Liguria che ha vinto ieri sera nel centro storico di Sarzana (La Spezia), applaudita da un pubblico numeroso e appassionato.

Marialaura è lombarda “doc”, tuttavia da alcuni mesi ha la residenza a Ceriale, sulla Riviera di Ponente. Per questo motivo la splenda fanciulla mora ha potuto partecipare alla selezioni di Miss Italia in Liguria. La signorina Caccia in questa edizione di Miss Italia è stata infallibile: ha vinto la selezione di base a Finale Ligure, poi la finale regionale “ordinaria” Miss Miluna Liguria alla discoteca Le Vele di Alassio, garantendosi come minimo il posto in prefinale nazionale a Mestre. E ieri sera l’universitaria di Busto Arsizio ha messo la ciliegina sulla torta: il titolo Miss Liguria è “hors categorie” e dà diritto a partecipare direttamente alla finalissima in diretta Rai saltando lo scoglio delle prefinali.

Marialaura vive un momento magico dal punto di vista artistico: in dicembre la vedremo su una rete Mediaset nel film “Din don due” unitamente al popolare comico Enzo Salvi e altri attori di grido. In “Din don due” la bustese interpreta la parte di un’avvenente infermiera che naturalmente fa perdere la testa a pazienti e addetti ai lavori. In questi anni la signorina Caccia ha avuto notevole successo come modella, in particolare nelle ultime due edizioni della Fiera Eicma (moto) a Rho–Pero. Per Marialaura questa è la seconda partecipazione alla fase finale di Miss Italia: nel 2017 era arrivata a Jesolo col titolo Miss Selezione Fotografica Lombardia.

Dua anni fa non riuscì a passare la prefinale, ora con più esperienza e il morale alto dato l’accesso diretto alla finalissima può fare bella figura. La nuova Miss Liguria è anche sportiva: all’età di 16 anni vinse il titolo nazionale della cronostaffetta 4 per 100 di atletica leggera; apparteneva ad una società di Vigevano. Inoltre nelle ultime due stagioni ha lavorato come hostess per l’Inter in tribuna d’onore a San Siro. Domani sera non potrà andare a Inter – Lecce: sarà già a Jesolo a disposizione dello staff di Miss Italia. Marialaura essendo Miss Liguria pur non gareggiando in prefinale (26 -29 agosto) deve mettersi a disposizione per foto di rappresentanza e altro. Venerdì 30 agosto Marialaura e le altre 79 protagoniste della finale in diretta tv sfileranno alla Fiera del Cinema di Venezia.