Minori stranieri non accompagnati, siglato un accordo apripista

Varese apripista in Lombardia per l’integrazione dei minori stranieri non accompagnati. In Prefettura è stato sottoscritto lo scorso 11 gennaio un protocollo d’intesa per la semplificazione e il coordinamento delle modalità di presa in carico dei minori provenienti dagli sbarchi. A siglare l’intesa, sotto la regia del prefetto Salvatore Pasquariello, sono stati gli enti e le istituzioni del territorio: Provincia di Varese, Questura, Ats Insubria, Asst Sette Laghi e Asst Valle Olona, Assemblea dei sindaci dell’Ambito territoriale sociale di Luino (che comprende 25 comuni) e Ufficio scolastico territoriale. Coinvolta anche una cooperativa sociale attualmente impegnata nella gestione di un centro di accoglienza per minori stranieri non accompagnati attivo nell’alto varesotto. In seguito il protocollo sarà esteso anche agli altri centri sul territorio. Gli interventi dei partecipanti hanno evidenziato la necessità di creare una rete di collaborazione per perseguire diversi obiettivi. Innanzitutto il potenziamento della rete territoriale integrata nel settore dell’accoglienza attraverso un efficace esercizio delle competenze proprie di ogni realtà, in considerazione della tutela del superiore interesse del minore. Quindi il miglioramento delle procedure di identificazione del minore, anche al fine di accelerare il rilascio del titolo di soggiorno, e la predisposizione di un percorso celere e sensibile, laddove si sia in presenza di dubbi, per pervenire all’accertamento della minore età. Quindi la facilitazione dell’accesso ai servizi socio-sanitari, educativi e formativi. Infine la costituzione di un tavolo che si riunirà periodicamente e rappresenterà un luogo di dialogo e coordinamento tra i vari soggetti sottoscrittori al fine di elaborare soluzioni per una migliore gestione dell’accoglienza e dell’integrazione.

Lorenzo Crespi