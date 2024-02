Minaccia due ventenni con un coltello, rapinatore in fuga

"Datemi le cose preziose che avete con voi": così un giovane, probabilmente minorenne, dalla descrizione poi tracciata, è riuscito con le minacce a rapinare una coppia di ventenni che in quel momento si trovava a transitare in via Europa, in pieno centro cittadino. Il giovane, all’apparenza di origini nordafricane, si è avvicinato alla coppia spalleggiato da altri due ragazzi, che non hanno però preso parte attiva alla rapina. Una volta di fronte ai due, il giovane ha estratto un coltello e ha manifestato così le sue intenzioni. Uno dei due giovani ha dato al rapinatore il contante, 50 euro, che teneva in tasca, mentre l’altro non ha potuto far altro che consegnare il suo Iphone 14. Il rapinatore e i suoi amici si sono poi velocemente allontanati dalla zona, mentre alla coppia di ventenni non è rimasto altro da fare che denunciare quanto accaduto ai carabinieri. I militari, sulla base della descrizione fatta dai due ventenni, si stanno occupando delle indagini per provare a identificare il rapinatore, probabilmente un minorenne.

P.G.