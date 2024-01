Varese, maltrattamenti e minacce contro la ex fidanzata: arrestato 44enne

Varese, 9 gennaio 2024 - Per un anno ha subito vessazioni, minacce e umiliazioni di ogni genere da parte del compagno, con frequenza giornaliera. E così aveva deciso di lasciarlo. Lui però non si era rassegnato e aveva iniziato a pedinarla e subissarla di telefonate, aggredendo e minacciando persino familiari e amici che le stavano vicino.

Troppo per la vittima, che si è rivolta ai carabinieri di Sesto Calende denunciando le angherie subite. I militari hanno così arrestato un 44enne residente nel novarese colpito da un'ordinanza di custodia cautelare per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e atti persecutori.

Il provvedimento è stato emesso dal gip del tribunale di Busto Arsizio all'esito delle indagini avviate dopo la denuncia presentata dall'ex compagna dell'indagato. Per l’uomo, già noto ai carabinieri della compagnia di Gallarate per i suoi trascorsi, si sono aperte le porte del carcere di Busto Arsizio, in attesa dell'interrogatorio di garanzia che si terrà nei prossimi giorni.