Mille studenti in corteo ricordano Giada e la sua battaglia

Oltre mille studenti ricordano Giada Marongiu con un corteo tra le vie della città, la diciassettenne scomparsa il primo agosto 2018 a causa di un raro tumore che l’ha colpita prima all’occhio continua a vivere con forza tra i compagni di scuola e la comunità. Ieri mattina, lunedì 3 febbraio, oltre mille studenti dell’Itc Zappa hanno partecipato a un commovente corteo per onorare la sua memoria e sensibilizzare sulla lotta contro i tumori, i diritti delle donne e l’importanza della cura di sé. Alle 10.30, tutti gli studenti, dalla prima alla quinta classe, hanno lasciato l’istituto di via Grandi, portando con sé striscioni e cartelli con messaggi di solidarietà e consapevolezza. Accompagnati dalla polizia locale, hanno sfilato lungo via Grandi, via Oberdan e via Varese, in un cammino silenzioso ma ricco di significato. All’arrivo davanti al Santuario, ad attenderli c’erano alcuni familiari di Giada, tra cui la zia e la nonna, profondamente commosse nel vedere così tante persone unite nel ricordo della giovane.

"Lei teneva moltissimo alla scuola. Anche se provata dalle cure, non rinunciava mai alle lezioni e non aveva mai chiesto l’esonero per educazione motoria. Ogni anno la scuola organizza una corsa campestre in sua memoria, ma questo corteo è davvero un momento intenso e un modo per tenere vivo il suo ricordo" ha dichiarato la zia. Proseguendo lungo via Primo Maggio e corso Italia, il corteo è giunto in piazza Libertà, dove gli studenti si sono disposti in cerchio per un ultimo, significativo tributo. Una canzone dedicata a Giada e a tutte le persone che combattono contro il cancro ha chiuso la commemorazione con un lancio di lanterne. Giada, insomma, continua ad essere un esempio per i giovani saronnesi non solo per la sua passione per la scuola ma anche per sua lotta al cancro.

Sara Giudici