Mezzo milione: si rifanno strade e marciapiedi

Sono stati approvati i lavori di manutenzione dei manti stradali di diverse vie, per una spesa pari a 350mila euro, che si aggiungono ai 156mila già previsti in un primo lotto di interventi approvati a fine estate. I lavori si rendono necessari per porre in sicurezza il transito di veicoli e pedoni. Con il primo lotto si sono individuati i tratti stradali di via Gerenzano (tra il ponte autostrada e il confine comunale) e via Ragazzi del ‘99. Mentre con il secondo lotto, più corposo, le zone interessate alle opere di rifacimento stradale (fresatura e rifacimento tappetino) riguardano le vie Monsignor Colombo, Matteotti, Buon Gesù, Nizzolina e dell’Acquarella (tratto del sottopasso). Per quanto riguarda il rifacimento dei marciapiedi, le aree oggetto di attenzione sono relative a viale Italia, via Da Giussano all’altezza del civico 3, via Cesare Battisti (sostituzione cordoli) e via Cadorna (demolizione e nuova formazione di marciapiede). Il termine dei lavori è previsto nell’arco di tre mesi. "Siamo soddisfatti di essere riusciti a destinare 500mila euro per questi interventi, incrementando il budget a disposizione, attraverso l’avanzo di amministrazione", commenta il sindaco MIrella Cerini. S.V.