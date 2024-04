Metti una domenica con la Liuc Run. Sono già seicento gli iscritti alla corsa non competitiva

Sono oltre 600 gli iscritti che hanno prenotato un pettorale. Domenica si corre la prima edizione della "Liuc run", corsa podistica non competitiva rivolta a tutti: sportivi, sedentari, famiglie, pargoletti e quattro zampe. I 7 chilometri e mezzo si snoderanno nel cuore di Castellanza, tra aree verdi, parchi, lungo i ponti sopra il fiume Olona. Ci sarà anche la "Family run", con un percorso di circa 4 km pensato per le famiglie, i bambini, e gli animali. Per i più sportivi, invece, lungo il tragitto della gara sarà possibile allenarsi con "Street workout", grazie alla collaborazione con T.Academy 2.0. La Liuc run è stata presentata lunedì mattina in Università, alla presenza di istituzioni, partner e sponsor. Presenti anche il sindaco di Castellanza Mirella Cerini e l’assessore allo Sport di Legnano Guido Bragato, che hanno evidenziato "la capacità di una manifestazione come la Liuc run di collegare anche idealmente il territorio e coinvolgere tutta la comunità: gli studenti universitari, ma anche le famiglie e gli appassionati delle run". Domenica il ritrovo sarà alle 8.30 al PalaBorsani, di via per Legnano. A poche decine di metri (fronte ingresso Liuc in corso Matteotti) è prevista la partenza alle 9.30. Traguardo e premiazioni sono programmati al Village del PalaBorsani. La corsa è organizzata in collaborazione con SportPiù, con il patrocinio dei Comuni di Castellanza e Legnano, e nell’ambito del progetto Liuc Sport. Dichiara Riccardo Comerio, presidente dell’Ateneo: "Il 14 aprile "correremo insieme" per rendere ancora più evidente lo stretto legame tra l’Università, la città di Castellanza e il territorio, e soprattutto perché "correre insieme" significa andare insieme verso la meta, ciascuno con il ritmo e i tempi propri, dosare energia, organizzare la forza fisica e mentale.

Silvia Vignati