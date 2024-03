Medici in prima linea. Preghiere per ricordare le vittime del Covid

Lunedì, a mezzogiorno, nei quattro presidi dell’Asst Valle Olona si svolgerà un momento di preghiera per commemorare le vittime dell’epidemia di Coronavirus. La pandemia è stata un momento drammatico, che ha costretto a cambiamenti radicali nella vita quotidiana con i mesi di lockdown per contrastare i contagi, esperienza dolorosa per chi era contagiato e ricoverato in ospedale l’impossibilità di avere accanto i familiari, le persone più care, l’impossibilità di un ultimo abbraccio, quando la fine si avvicinava, ma fondamentale in quei mesi il sostegno del personale ospedaliero, medici e infermieri, in prima linea. Non si può dimenticare. Lunedì 18 marzo all’ ospedale di Busto Arsizio, tra i presidi di riferimento in quel periodo, la commemorazione avverrà davanti alla Statua della Madonna, a Gallarate nella Cappella S. Antonio Abate, a Saronno davanti alla Statua della Madonna Padiglione Rosso e a Somma Lombardo sarà nella Chiesa dell’Ospedale Bellini. In tutti i presidi alle 12 è previsto il saluto della Direzione, l’intervento delle autorità, la preghiera e alle 12,30 il suono del silenzio. A Busto Arsizio tra le prime vittime del Covid , nel mese di marzo 2020, il dottor Roberto Stella (nella foto), presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Varese, medico di base a Busto Arsizio. Il 27 settembre del 2020 ha ricevuto la Civica benemerenza alla memoria.R.F.