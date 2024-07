Maxi rissa scongiurata. Cinquanta ragazzi controllati dalla Mobile in stazione

Erano pronti allo scontro, ma l’intervento degli agenti della Squadra Mobile di Varese e delle Volanti l’hanno evitato. Grazie all’azione dei servizi di alto impatto disposti dal Questore di Varese per contrastare i fenomeni di devianza giovanile, i poliziotti nella serata di martedì hanno intercettato due gruppi di ragazzi, composti per lo più da minorenni, i quali si erano dati appuntamento anche attraverso i social per una resa dei conti, presumibilmente determinata da circostanze futili. I gruppi, composti da ragazzi di Induno Olona ed Arcisate, avevano scelto la stazione ferroviaria di Arcisate come luogo dello scontro. Nel corso dell’operazione sono stati controllati e identificati 53 persone di varia età e sequestrati due coltelli che due giovani minorenni, nascondevano all’interno di alcuni marsupi.

Al termine dell’attività, i due minori sono stati deferiti in stato di libertà per porto abusivo d’armi e riaffidati ai genitori. Il questore di Varese Carlo Ambrogio Enrico Mazza, sta valutando di emettere nei loro confronti la misura di prevenzione del Daspo "fuori contesto" che prevede, anche per i minorenni ritenuti socialmente pericolosi, responsabili di azioni illecite, l’interdizione all’accesso ai luoghi per la sola commissione del fatto, indipendentemente che questo sia stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive. La pericolosità del soggetto viene vagliata attraverso la denuncia o la condanna, anche non definitiva.

Una misura severa ma necessaria per cercare di limitare gli episodi di violenza del tutto ingiustificata che si sono susseguiti nel corso delle ultime settimane, in città e in provincia.