Maxi perizia per accertare responsabilità a Varese: 4 morti sulla "Goo Duria" La Procura di Busto Arsizio affida a Giovanni Ceccarelli una maxi perizia per stabilire se il comandante della "Goo duria" abbia commesso errori o omissioni che hanno portato al naufragio con 4 vittime. I familiari di una vittima hanno nominato un consulente di parte. Scadenza per le conclusioni prevista a fine novembre.