Maxi-incendio a Gavirate. Denunciati tre minorenni

Denunciati tre minorenni per l’incendio che nella notte tra sabato e domenica scorsi ha incenerito 750 rotoballe di fieno, stoccate nella tensostruttura, completamente distrutta dalle fiamme, di proprietà dell’azienda agricola Talamona in località Voltorre a Gavirate. Il faticoso lavoro svolto in estate, con lo sfalcio, per garantire l’alimentazione del bestiame allevato, è andato completamente in fumo. L’intervento dei vigili del fuoco è stato lungo e complesso, i danni sono stati molto gravi per l’attività, che alleva una sessantina di animali tra mucche e asini, con il problema dopo il rogo di avere il fieno per i mesi invernali. L’indagine subito avviata da carabinieri e polizia locale ha portato all’identificazione dei tre ragazzi, che sarebbero responsabili dell’incendio: gli atti sono stati trasmessi alla Procura dei minori di Milano.

I tre minorenni saranno sentiti dalle autorità competenti, resta da chiarire che cosa sia accaduto nella notte tra sabato e domenica, sul perché avrebbero appiccato l’incendio nulla trapela dagli inquirenti. Fondamentale sarà la relazione dei vigili del fuoco per fare chiarezza sul rogo, se sia da ritenere colposo o doloso, se si tratti cioè di un episodio fortuito, senza volontà di distruggere o se invece ci sia stata una precisa volontà nel provocare l’incendio.

Dopo l’ingente danno economico riportato dall’azienda, immediatamente si è attivata un’iniziativa di solidarietà, scattata con la raccolta fondi lanciata da Valentina Plebani, figlia di un agricoltore della zona, avviata su GoFundMe. L’obiettivo è arrivare a 20mila euro: ieri la raccolta aveva già superato gli 8.000 euro, con un totale di 261 donazioni, dunque continuerà nei prossimi giorni. L’iniziativa è stata rilanciata dall’associazione “Gavirate tra parco e lago“: si pensa inoltre per raccogliere ulteriori fondi di organizzare un evento dal titolo “Tutti insieme per gli animali dei Talamona“. I titolari dell’azienda non sono soli, in tanti stanno rispondendo all’appello per aiutarli dopo quanto accaduto.