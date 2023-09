Maxi-fondi per il progetto delle 5 ciclabili

Dal paese dei “Co Quadar” a Milano tramite la pista ciclabile numero 15. "Sono certo che i livelli di incidentalità diminuiranno in misura sensibile, infatti i ciclisti e gli automobilisti non dovranno condividere la medesima sede stradale dato che le nostre 24 linee saranno tutte in sede propria e non promiscua. Inoltre ci sarà un sistema di illuminazione particolarmente innovativo ed efficace" spiega Marco Griguolo consigliere delegato alla mobilità. La 15 sarà una delle nuove linee dei nuovi cantieri del Biciplan "Cambio" di Città metropolitana di Milano, che saranno completati il prossimo autunno. Una colossale infrastruttura ciclabile di 750 chilometri per un investimento complessivo di 450 milioni di euro che servirà ben 133 comuni dell’area metropolitana milanese. Città metropolitana incontrerà Daniela Colombo e gli altri sindaci dei comuni su cui transiteranno le nuove cinque piste ciclabili che verranno realizzate grazie ai 50 milioni di euro ottenuti da Palazzo Isimbardi attraverso i piani urbani integrati nell’ambito del Pnrr. "Questa settimana illustrerò i recenti sviluppi ai sindaci interessati e mi confronterò con loro; l’obiettivo è lavorare nell’interesse delle nostre comunità per realizzare una infrastruttura sicura, bella e sostenibile che si integri con le ciclabili comunali e con le altre modalità di spostamento esistenti". La linea che interesserà Nerviano è la "15", attraverso i comuni di Pero, Rho e Pogliano Milanese. "Abbiamo già individuato le ditte che realizzeranno i lavori di queste cinque nuove ciclabili, per la linea 2 abbiamo fatto procedure standard per la 5, 7, 12 e 15 invece siamo passati attraverso Invitalia. Adesso siamo alla convenzione con i Comuni e poi via ai cantieri. Ch.S.