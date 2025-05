Marnate si ferma per l’ultimo saluto a Matteo Scarabelli: “È morto da eroe”

Marnate, 29 maggio 2025 – Non ha esitato un istante Matteo Scarabelli quando domenica ha visto in gravi difficoltà l’amico scivolato nelle acque gelide del Toce, alle Marmitte dei Giganti, in Valle Antigorio, meta della gita domenicale con le loro famiglie e si è gettato nel fiume, un gesto di grande altruismo che ha pagato con la vita.

Oggi pomeriggio alle 14.30 a Marnate, dove risiedeva, nella chiesa di Sant’Ilario saranno celebrati i funerali, il comune ha proclamato il lutto cittadino.

La famiglia

Scarabelli, 50 anni, è riuscito a salvare l’amico, aiutandolo ad aggrapparsi ad alcuni rami di albero ma per lui non c’è stato nulla da fare: mentre salvava una vita perdeva la sua, trascinato via dalla corrente, inghiottito dal fiume, una tragedia che si è consumata davanti agli occhi dei suoi familiari, la moglie Jessica e le due figlie.

Hanno perso un marito, un papà che è stato un esempio di generosità, un uomo sempre pronto ad aiutare, e lo ha fatto fino all’ultimo istante della sua vita per salvare quella dell’amico.

Gli amici

“È morto da eroe – dicono gli amici che hanno condiviso con lui tanti momenti felici in montagna, in escursioni e sugli sci – il suo gesto non potrà mai essere dimenticato, e noi saremo sempre accanto alla sua famiglia, a Jessica, alle sue adorate figlie che hanno perso un papà speciale, buono, generoso, altruista”.

Il sindaco

Oggi pomeriggio i funerali, a Marnate è lutto cittadino. “Siamo vicini alla famiglia in questo doloroso momento – dice il sindaco di Marnate Marco Scazzosi – la tragedia ha colpito il nostro paese, ma nel dramma di un marito e di un papà portato via in modo così tragico emerge il valore, la grandezza del suo gesto per salvare la vita dell’amico. Era uno sportivo, amava la natura, la montagna, il suo amore per la natura e l’esempio del suo ultimo gesto devono essere d’ispirazione per tutti noi”.

La comunità

Sono tanti i messaggi di cordoglio, i pensieri e i ricordi delle tante persone che hanno voluto bene a Scarabelli , in uno dei pensieri il ritratto del marnatese “La tua gioia di vivere, il tuo sorriso e la tua allegria resteranno per sempre nei nostri cuori, Ti vogliamo bene, Matteo, e non ti dimenticheremo mai”.

Alcuni amici hanno avviato a sostegno dei familiari una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe. Matteo, l’amico eroe, non sarà mai dimenticato.