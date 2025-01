Mater Domini tra le eccellenze lombarde

Premiato come Centro multidisciplinare per la cura del tumore alla prostata. Humanitas Mater Domini è fra i 156 ospedali che hanno ricevuto il bollino azzurro, il riconoscimento che Fondazione Onda (l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere) assegna alle strutture virtuose per l’offerta di servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in ambito uro-andrologico in ottica interdisciplinare, con focus sul tumore della prostata e alle complicanze funzionali postchirurgiche. Per il nosocomio cittadino si tratta di una riconferma. Il "bollino azzurro" (alla sua seconda edizione) certifica la qualità della cura e un’attenzione al malato a 360 gradi.

Conferma la presenza nell’ospedale di servizi di promozione della prevenzione della salute sessuale e riproduttiva maschile, di percorsi diagnostico-terapeutici integrati, di servizi clinico-assistenziali dedicati volti a garantire un’adeguata accoglienza e assistenza dei pazienti. "I progressi della ricerca scientifica e delle nuove tecniche chirurgiche, la prevenzione e la diagnosi precoce insieme al supporto di un’équipe multidisciplinare, sono importanti alleati per rispondere tempestivamente alla neoplasia prostatica che, ancora oggi, rappresenta una malattia in crescita tra gli uomini - commenta il dottor Gianluigi Taverna, Responsabile dell’Urologia (nella foto) -. La riconferma del "bollino azzurro" rappresenta per tutti gli specialisti coinvolti nel percorso medico anche il riconoscimento di un modello di cura che ci permette di seguire il paziente dalla diagnosi all’intervento fino al follow-up". Silvia Vignati