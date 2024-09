Massimiliano De Cinque, volontario con l’anima hi-tech: “Rigenero computer e tablet e li dono agli studenti bisognosi”

Olgiate Olona, 26 settembre 2024 – A poche settimane dall’inizio del nuovo anno scolastico, Massimiliano De Cinque, il volontario di Olgiate Olona che da anni promuove la cultura del riuso rigenerando computer e altri dispositivi tecnologici, destinati anzitempo allo smaltimento, per farne dono a chi ne ha bisogno, lancia un appello particolare ai genitori. “Molti alunni – dice – rischiano di essere penalizzati a causa della mancanza di strumenti tecnologici, circa il 14% delle famiglie in Italia non dispone di un computer, non può sostenere l’acquisto, significa che migliaia di studenti incontrano difficoltà nel seguire il percorso scolastico”. Ed ecco l’appello speciale del “digital sherpa“ De Cinque: “Mi rivolgo ai Comitati genitori delle scuole del territorio, chiedo la loro collaborazione per avere segnalazioni di alunni che hanno bisogno di computer e le cui famiglie, per situazioni economiche difficili, non possono acquistarlo, io ne ho già a disposizione un centinaio, rigenerati grazie al mio gruppo di collaboratori, pronti per essere donati”.

Nel frattempo De Cinque con la sue rete solidale prosegue nella donazione di dispositivi rinati“ (pc, tablet, smartphone) rispondendo alle richieste di tante persone: ragazzi, giovani, adulti, in particolare lavoratori disoccupati che stanno seguendo corsi di formazione. “Per tutti – sottolinea De Cinque – avere un computer e possedere le conoscenze per utilizzarlo è fondamentale per ritrovare un lavoro”. Storie di riscatto sociale e di speranza che ogni giorno De Cinque racconta sulla sua pagina social, storie che fanno capire come la tecnologia, in questo caso l’utilizzo dei dispositivi informatici, non vada demonizzata perché può aiutare a fare del bene a chi ha bisogno. E speranza ieri ha dato a una mamma in gravi difficoltà economiche per la malattia del marito e le spese da affrontare, tra cui quella di un computer per il figlio iscritto al primo anno di scuola superiore: il ragazzo riceverà il dispositivo rigenerato in dono. Commuovono i messaggi di gratitudine che ogni giorno arrivano al volontario e confermano il valore di questa rete solidale. “Non solo si aiutano persone – ricorda De Cinque – partendo dal riuso, salvando dalle discariche i dispositivi a cui si può prolungare la vita, aiutiamo anche il Pianeta, la nostra casa che dobbiamo rispettare”.