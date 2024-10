Mantenersi in salute. Esperti in buone pratiche ventimila studenti

Sono stati quasi 20mila gli studenti coinvolti tra le province di Varese e Como, con attività per promuovere il benessere fisico, mentale e sociale. Sono i numeri di "Sps - scuole che promuovono salute", progetto coordinato da Ats Insubria attivo da diversi anni sul territorio, che vuole crescere ancora di più allargandosi ad altri istituti. Un momento di bilancio si è svolto nella sede varesina dell’agenzia, con l’apertura affidata al direttore generale Salvatore Gioia, affiancato dal dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Varese Giuseppe Carcano.

"Questi programmi sono ormai consolidati e si focalizzano su una visione olistica dei ragazzi e del mondo scuola in cui gravitano con una prospettiva multidisciplinare", ha detto il dg di Ats. La risposta alle proposte messe in campo da parte dei destinatari è positiva, anche se gli effetti benefici si vedranno ancora più in là nel tempo, come ha sottolineato il direttore sanitario di Ats Insubria Giuseppe Catanoso. "È un investimento per il futuro del nostro sistema sanitario. Questo ci aiuta ad avere un domani degli adulti più in salute possibile". Ad illustrare i programmi promossi da Ats nelle scuole Lisa Impagliazzo, dirigente Fattori di rischio comportamentali One Health.

"Life Skills Training" è dedicato ad elementari e medie: nell’ultimo anno 102 i plessi coinvolti (57 in provincia di Varese e 45 in provincia di Como), per un totale di 476 classi e 10.244 studenti. Vengono svolte attività che sviluppano competenze personali e sociali, come la gestione delle emozioni, la comunicazione efficace e la risoluzione dei conflitti.

Per le scuole superiori i progetti "Unplugged" e "Peer Education", con 18 scuole coinvolte nel Varesotto e 12 nel Comasco per un totale di 7000 studenti nel 2023. Unplugged si focalizza sulla prevenzione dell’uso di sostanze, con un approccio interattivo e scientificamente validato. La Peer Education invece vede gli studenti diventare protagonisti del processo di apprendimento, insegnando e supportando i loro pari in alcune tematiche come la prevenzione dei comportamenti additivi, ovvero le dipendenze come quella dai social e la promozione di stili di vita sani. Il metodo "peer" è in fase di estensione anche ai genitori. Iniziative che Ats Insubria punta a portare in un numero sempre maggiore di scuole. "Il nostro obiettivo è di raggiungere tutti gli studenti uno a uno e quindi ampliare la platea di persone a cui ci possiamo rivolgere", ha detto Paolo Bulgheroni, direttore del Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria.