Maltempo sul Varesotto, tregua finita: vento forte e grandine. Disagi a Malpensa: voli dirottati

Varese – La tregua del maltempo è durata poche ore, in serata è tornato, come previsto, ad abbattersi su buona parte del Varesotto, provocando danni e disagi. Ancora una volta il vento forte ha abbattuto alberi soprattutto nei comuni di Gornate Olona, Taino, Vergiate e Carnago, in alcune zone, come nella frazione di Masnago a Varese, è grandinato. A Somma Lombardo momenti di paura per un albero caduto su un’auto, ferite, ma fortunatamente non gravi, due persone.

Disagi pesanti sulla superstrada di Malpensa. La giornata è stata di superlavoro per i vigili del fuoco di Varese che dalla notte scorsa fino alle 22 di oggi hanno ricevuto 260 tra richieste di soccorso e di interventi. Problemi si sono registrati anche a Malpensa dove alcuni voli, a cause della avverse condizioni meteo, sono stati dirottati su altri scali del Nord Italia. L’allerta continua per la notte.